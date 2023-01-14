В Адыгее объемы строительных работ в 2022 году составили 7,3 миллиарда рублей. Фото: сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея.

В Адыгее объемы строительных работ в 2022 году значительно выросли. Они составили 7,3 миллиарда рублей. Это 177,3%, по отношению к ноябрю 2021 года.

- 98% зданий, которые ввели в действие в январе-ноябре 2022 года, являются домами жилого назначения. За этот период организациями всех форм собственности построена 5061 квартира. Их общая площадь 447 тысяч кв. м. – 150,9% к аналогичному периоду 2021 года, - сообщает Адыгеястат.

Уточняется, что в январе-ноябре 2022 года объем строительных работ в республике составил 33,4 миллиарда рублей. Это 130,4% к уровню такого же периода предыдущего года.