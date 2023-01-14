Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 января 2023 6:08

В Адыгее объемы строительных работ в 2022 году значительно выросли

Они увеличились на 177%
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее объемы строительных работ в 2022 году составили 7,3 миллиарда рублей. Фото: сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея.

В Адыгее объемы строительных работ в 2022 году составили 7,3 миллиарда рублей. Фото: сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея.

В Адыгее объемы строительных работ в 2022 году значительно выросли. Они составили 7,3 миллиарда рублей. Это 177,3%, по отношению к ноябрю 2021 года.

- 98% зданий, которые ввели в действие в январе-ноябре 2022 года, являются домами жилого назначения. За этот период организациями всех форм собственности построена 5061 квартира. Их общая площадь 447 тысяч кв. м. – 150,9% к аналогичному периоду 2021 года, - сообщает Адыгеястат.

Уточняется, что в январе-ноябре 2022 года объем строительных работ в республике составил 33,4 миллиарда рублей. Это 130,4% к уровню такого же периода предыдущего года.