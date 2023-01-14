В Павловском районе строят спорткомплекс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Павловском районе Кубани строят спорткомплекс с бассейном. Его возводят в станице Павловской по федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

- Из бюджета региона на софинансирование работ выделили более 260 миллионов рублей. Спорткомплекс необходимо построить и ввести в эксплуатацию в этом году. Готовый объект передадут муниципальной спортивной школе «Виктория». Здесь будут тренироваться более 500 юных спортсменов, - сообщил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Уточняется, что сейчас объект готов на 20%. На участке идет устройство армирующего каркаса. Также разрабатывают грунт для устройства инженерных сетей.