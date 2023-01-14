Крымский мост закрыт из-за ремонта 14 января

Восстановить автомобильное движение запланировано в 16:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение по Крымскому мосту 14 января временно приостановлено из-за ремонта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Автомобили и автобусы не могут проехать по мосту с 04:00. Ограничения связаны с проводимыми ремонтно-восстановительными работами.

Восстановить движение по Крымскому мосту планируют в 16:00.

- Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, - уточнили в минтрансе РФ.