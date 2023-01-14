Школьникам расскажут о технологиях, которые прогнозируют погоду. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани школьникам расскажут о технологиях, которые прогнозируют погоду. «Урок цифры» пройдет с 16 января по 5 февраля для учеников с 1 по 11 классы.

- «Уроки цифры» – это интерактивные занятия. Их разрабатывают ведущие российские технологические компании. Благодаря занятиям, ребята в игровой форме учатся выполнению реальных задач. На этот раз школьников познакомят с процессами измерения. Также анализа и прогнозирования атмосферных явлений с помощью технологий, - сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Уточняется, что на занятиях ребят познакомят с IT-профессиями в метеорологии. Кроме того, им расскажут о роли современных технологий в работе метеорологических станций, метеорадарах и метеозондах. Также о причинах появления погрешности в вычислениях и методах их устранения.

Приступить к занятию можно в любое время в школе с учителем или дома. Прохождение урока занимает от 10 до 30 минут.