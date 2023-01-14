В Краснодаре 14 января открылись 10 ярмарок выходного дня Фото: krd.ru

В Краснодаре 14 января открылись 10 ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые площадки возобновили работу после новогодних каникул. Приобрести продукцию с 8:00 до 15:00 можно по адресам:

- ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1),

- ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),

- ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),

- ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1),

- ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),

- ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213),

- ул. им. Каляева (вблизи дома № 198),

- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),

- ул. Одесская (вблизи дома № 48).

- ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38).

Всего сельхозпроизводители привезли на ярмарки 90 тонн продукции. Жители и гости города могут приобрести, например, свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молоко, мясные деликатесы.