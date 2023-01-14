На Кубани четвертые сутки ищут пропавшую 93-летнюю женщину

Мария Алексеевна Середа (Брунько) пропала 10 января Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани продолжаются поиски пропавшей 93-летней женщины. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Мария Алексеевна Середа (Брунько), проживающая в станице Бесстрашной Отрадненского района, пропала 10 января. О том, где находится пенсионерка, неизвестно до сих пор. Родственникам в поисках женщины помогают волонтеры.

Известно, что в момент исчезновения бабушка была одета в черную куртку, галоши и красный платок. Уточняется, что из дома она выходила с костылем.

Всех, кто видел женщину и знает, где она может находиться, просят обратиться по номеру 8(903)4528779 либо на горячую линию отряда 8 (800) 700 5452.