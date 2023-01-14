На Кубани выявили 35 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 35 новых случаев COVID-19. Среди пациентов 20 женщин и 15 мужчин.

- В Краснодаре заболели 13 человек. В Сочи выявили 3 случая коронавирусной инфекции. В Геленджике, Тбилисском, Новопокровском и Туапсинском районах по 2 зараженных, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, Абинском, Красноармейском, Белореченском, Приморско-Ахтарском, Брюховецком, Крыловском, Северском и Тимашевском муниципалитетах по 1 зараженному.