Больница Брюховецкого района Кубани получила два шприцевых насоса Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Брюховецкого района Кубани получила новое оборудование по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для учреждения закупили шприцевых насоса. Оборудование будут применять в работе неонатальной службы. Отмечается, что шприцевые насосы дают более точный результат и безопасны в использовании.

- Они позволяют оперативно получать данные о введенном в организм человека препарате и его количестве, что в свою очередь поможет нашим специалистам в оказании своевременной медицинской помощи, - отметил главврач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

Новые аппараты также используют при работе в машинах скорой помощи.

Напомним, в 2022 году на Кубани по нацпроекту приобрели 5,7 тысячи единиц оборудования.