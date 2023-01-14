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НовостиОбщество14 января 2023 9:26

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Автобусы и легковушки не могли проехать из-за ремонта
Светлана ОВДЕЙ
Движение возобновлено в 12:10 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение возобновлено в 12:10 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ.

Напомним, автомобильное движение приостановили с 04:00 14 января. Легковушки и автобусы не могли проехать из-за ремонтно-восстановительных работ. Планировалось, что мост будет перекрыт до 16:00.

- Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - сообщили в Минтрансе РФ.