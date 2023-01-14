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НовостиОбщество14 января 2023 9:27

В Краснодаре наградили сотрудников социальной сферы

14 января исполнилось 105 лет со дня создания Комиссий по делам несовершеннолетних
Мария ЧАЛАЯ
14 января наградили сотрудников социальной сферы. Фото: krd.ru

14 января наградили сотрудников социальной сферы. Фото: krd.ru

В Краснодаре наградили сотрудников социальной сферы. Они ежедневно оказывают помощь детям и подросткам в трудной жизненной ситуации. Подарки вручили в честь 105-летия со дня создания Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в России.

- Многие родители не знают, что делать с ребенком, на которого постоянно оказывает влияние окружающий мир. Спасибо, что вы всегда рядом с детьми. Желаю вам терпения и здоровья. А вашему огромному сердцу — выдержки, - сообщила заместитель главы краевой столицы Лилиана Егорова.

Уточняется, что наградили 30 специалистов сферы образования, безопасности, культуры, спорта, труда, социального обслуживания. Также молодежной политики, библиотечной системы и внутригородских округов.