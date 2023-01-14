СК организовал проверку после гибели провалившегося под лед 13-летнего мальчика на Кубани

13-летний подросток не смог выбраться из воды Фото из архива КП

Следователи проводят проверку после гибели провалившегося под лед 13-летнего мальчика на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла накануне в станице Старомышастовской Динского района. Предварительно, двое подростков вышли на замерзшую реку Кочету. Во время прогулки на водоеме один из них – 13-летний мальчик - провалился под лед. Второй ребенок попытался помочь другу, но подросток не смог выбраться из водоема. Позже он скончался.

- В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.