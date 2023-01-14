В машине обнаружили 300 кг вяленой рыбы - леща, судака и густеры Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель «Газели» перевозил 300 кг вяленой рыбы без документов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ГАЗ 3302 на трассе «Старощербиновская – Шабельское» 11 января. При проверке они обнаружили в машине 300 кг вяленой рыбы – леща, судака и густеры. При этом документы на груз у 39-летнего водителя отсутствовали.

- Водитель с транспортом и перевозимым грузом был передан в ОМВД РФ по Щербиновскому району для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.