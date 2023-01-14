В Новороссийске пройдет акция «Бескозырка-2023». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске 3 февраля пройдет юбилейная акция «Бескозырка-2023». Мероприятие проводят в 55 раз в честь 80 годовщины высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю.

- На Площади Героев зажгут два факела. Один из них отправят в село Южная Озереевка. Там держал оборону основной десант. Второй – к памятнику «Передний край обороны». Откуда начнется масштабное шествие жителей и гостей города-героя со свечами до мемориала «Малая земля», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что возле мемориала проведут реконструкцию боя, который состоялся в 1943 году.

Мероприятие завершится погружением бескозырки на воду.