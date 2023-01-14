Александр Бастрыкин запросил доклад расследования дела о гибели 2-летнего ребенка от удара током на Кубани

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Бастрыкин запросил доклад расследовании дела о гибели 2-летнего ребенка от удара током на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Трагедия произошла в июне 2022 года. 2-летняя девочка вместе с мамой находилась в подъезде многоэтажки. В тот момент, когда женщина закрывала дверь квартиры, девочка спустилась на первый этаж и прикоснулась к внутренним элементам электрического щита.

Его дверцы не были закрыты, обозначения об опасности также отсутствовали. При прикосновении ребенка ударило током. Девочку экстренно доставили в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, она позже скончалась в медучреждении.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело. Но мама девочки не согласна с ходом расследования.

- Заявительница указывает, что необходимо привлечь к ответственности всех виновных лиц, в том числе дать правовую оценку действиям сотрудников организации, обслуживающей жилой дом, - сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

В настоящее время председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК РФ Андрею Маслову представить подробный доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавили в пресс-службе СК РФ.