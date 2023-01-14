В Сочи представили проекты развития трех сел Лазаревского района Фото: пресс-служба администрации города

В Сочи представили проекты развития трех сел Лазаревского района. Глава города Алексей Копайгородский посетил поселения во время рабочего объезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Всего в трех поселениях проживают около четырех тысяч человек. Так, в селе Варваровка планируют построить школу на 300 учащихся, детский сад на 80 воспитанников и центр допобразования на 200 мест. Жители села Барановка обратились с просьбой возвести Дом культуры и библиотеку.

Между селами Барановка и Волковка запланировано построить дорогу. Кроме того, во всех поселениях подготовят открытые спортплощадки.

- Важно, чтобы проекты развития инфраструктуры были направлены на улучшение качества жизни, основаны на предложениях и реальных потребностях людей в населенных пунктах. Именно эта идея в Генплане ключевая, - отметил глава региона.

Уточняется, что градостроительный документ курорта утвердят к сентябрю 2023 года. Перед этим подготовленный Генплан обсудят с жителями города.