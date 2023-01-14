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НовостиОбщество14 января 2023 13:10

В Краснодаре к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пройдет более 200 мероприятий

Для помощи в их проведении формируется волонтерский штаб
Мария ЧАЛАЯ
К 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пройдет более 200 мероприятий. Фото: krd.ru

К 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пройдет более 200 мероприятий. Фото: krd.ru

В Краснодаре к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пройдет более 200 мероприятий. Об акциях и мероприятиях рассказали в Выставочном зале Боевой Славы.

- Мы не можем допустить формального подхода в праздновании 80-летия. Здесь нельзя жалеть сил. Нам не нужны мероприятия ради мероприятий. К сожалению, многие жители не знают историю Краснодара. Наша главная цель — рассказать о героических страницах города, - сообщил заместитель главы города Максим Слюсарев.

Уточняется, что для помощи в проведении мероприятий, приуроченных к 80-летию освобождения Краснодара, сейчас формируют волонтерский штаб.