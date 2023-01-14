На Кубани проведут презентационные недели для турагентств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Кубани проведут презентационные недели для российских турагентств с 30 января. Представители средств размещения, развлекательных, экскурсионных объектов и ресторанного бизнеса расскажут о предложениях для отдыхающих на 2023 год. Они поделятся информацией на специализированной платформе.

- Санатории и пансионаты Сочи проведут онлайн-экскурсии по лечебным корпусам, номерам и рекреационной территории. Также познакомят с оздоровительными программами и новинками. Кроме того, представители туристической отрасли расскажут об отдыхе в межсезонье, о сельском туризме, горнолыжном, гастрономическом, семейном и пляжном отдыхе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что после пройдут презентационные недели, которые будут посвящены Геленджику, Анапе и курортам Туапсинского района.