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НовостиОбщество14 января 2023 14:08

Жители поселка Знаменского в Краснодаре частично остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает бригада специалистов

На месте поломки работает бригада специалистов

Жители поселка Знаменского в Краснодаре частично остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина отключения - отключение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «ВП-411» и 18 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Гагарина, Крайней, Ольховой. Без электроэнергии остаются жители улиц Зоологической, Гагарина, Сосновой.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.