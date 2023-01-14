Жители поселка Знаменского в Краснодаре частично остались без света из-за аварии

На месте поломки работает бригада специалистов

Жители поселка Знаменского в Краснодаре частично остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина отключения - отключение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «ВП-411» и 18 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Гагарина, Крайней, Ольховой. Без электроэнергии остаются жители улиц Зоологической, Гагарина, Сосновой.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.