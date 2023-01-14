Детская поликлиника в микрорайоне Гидростроителей готова на 31%. Фото: krd.ru.

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара детская поликлиника готова на 31%. Ее построят на 300 посещений. В настоящее время ведутся работы по устройству плиты перекрытия третьего этажа и каменная кладка первого этажа.

- Жители макрорайона ждут поликлинику около десяти лет. В 2024 году благодаря поддержке краевой администрации дети этого района смогут получить квалифицированную помощь. Семьям не придется тратить много времени на дорогу, - сообщил директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Уточняется, что строительство социального объекта по проспекту имени Писателя Знаменского стартовало 1 июня.

Планируется, что медицинское учреждение сдадут до конца года. После этого его передадут в ведение министерства здравоохранения Краснодарского края.