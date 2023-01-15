Погода в Краснодаре 15 января 2023: город зальет солнцем

Город зальет солнцем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Cиноптическую ситуацию в атмосфере над Кубанью определяет гребень антициклона. Именно благодаря его стараниям осадков в Краснодаре не будет, город зальет солнцем. При этом, если ночью все еще морозно, днем отметки будут уже положительными. В Краснодаре 15 января потеплеет до +5-7 градусов.

- Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В начале дня возможны туманы в низинах.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.