Погода в Сочи 15 января 2023 года: воздух прогреется до +12 градусов

В Сочи потеплеет до +12 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 15 января будет тепло. Температура воздуха на курорте поднимется до +12 градусов. При этом небо будет ясным, а ветер не слишком сильным – 5 метров в секунду. Самое время, чтобы неспеша прогуляться по набережной.

В горах тоже немного потеплеет.

- Днем температура воздуха поднимется от +1 до +6 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до -11 градусов, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Ожидается, что к концу рабочей недели на территории курорта потеплеет до +15 градусов.