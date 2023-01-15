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НовостиОбщество15 января 2023 6:40

Погода в Сочи 15 января 2023 года: воздух прогреется до +12 градусов

День пройдет без осадков
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи потеплеет до +12 градусов

В Сочи потеплеет до +12 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 15 января будет тепло. Температура воздуха на курорте поднимется до +12 градусов. При этом небо будет ясным, а ветер не слишком сильным – 5 метров в секунду. Самое время, чтобы неспеша прогуляться по набережной.

В горах тоже немного потеплеет.

- Днем температура воздуха поднимется от +1 до +6 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до -11 градусов, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Ожидается, что к концу рабочей недели на территории курорта потеплеет до +15 градусов.