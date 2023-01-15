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НовостиОбщество15 января 2023 7:39

В Сочи строят новый вольер для разведения котят леопардов

В работах приняли участие волонтеры
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/leopardcenter

Фото: t.me/leopardcenter

В сочинском центре восстановления леопардов на Кавказе строят новый вольер для котят. Он будет предназначен для появления новых малышей.

- Для нас очень важно исключить контакт леопардов с людьми, поэтому все технические и дезинфекционные работы мы выполняем в «освободившемся окошке», когда леопарды спят. Совсем скоро здесь установят новую деревянную конструкцию. Также проведут необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия, - сообщили в центре восстановления леопардов на Кавказе.

Уточняется, что к моменту образования пятнистой пары и появления потомства будет установлен «режим тишины».