По нацпроекту отремонтируют участок дороги по ул. им. Чернышевского. Фото: krd.ru.

В Краснодаре отремонтируют участок дороги по улице имени Чернышевского. Во время работ заменят дорожное полотно протяженностью 1,45 километров на участке от улицы имени 40-летия Победы до улицы имени Жлобы.

- Улица Чернышевского является важной транспортной артерией. Она должна быть в надлежащем состоянии. Параллельно в городе идут работы по нацпроекту на улицах Пугачева, Фрунзе, Полины Осипенко, Деповской и Пионерской, - сообщила и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Уточняется, что на месте ремонта заменят асфальтовое покрытие. Также установят знаки и нанесут новую разметку.

Работы выполнят в рамках нацпроекта.