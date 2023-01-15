В небе над Кубанью разлетались военные самолеты. И вот почему

Бомбардировщики Южного военного округа открыли сезон тренировочных полетов в этом году.

Жители Краснодарского края улышали непривычный шум над головой. В небе над городами Кубани наблюдают военные самолеты. Причем, как говорят люди, лайнеры взмывают в небо, как правило, в одно и то же время. Замечают военные самого разного «калибра». И у многих возник вопрос - с чем это связано? «КП» - Кубань» выяснила, почему в небе над Кубанью начали кружить самолеты.

Южный военный округ сообщил, что летчики приступили к учебно-тренировочным полетам в новом году. В небе летают экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34. Именно их и могут наблюдать жители Кубани. Пилоты отрабатывают технику и различные маневры.

- На аэродромах Кубани и Ростовской области летчики отрабатывают поставленные задачи, - сообщили в пресс-службе ЮВО. - Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания.