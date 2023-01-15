Больше всего зараженных по-прежнему регистрируется в Краснодаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 34 человека. Самому маленькому пациенту - всего год, самому пожилому - 86. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Как поясняют специалисты, больше всего зараженных по-прежнему регистрируется в Краснодаре - там заболели 15 человек, в Сочи и Мостовском районе – по три.

- По два случая коронавирусной инфекции выявили в Новороссийске, Кавказском и Северском районах, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - В Армавире, Геленджике, Динском, Крыловском, Староминском, Тимашевском, Усть –Лабинском муниципалитетах по одному зараженному.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за сутки выписаны из больниц 55 человек. Новых жертв ковида нет.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 167 человек. В стационарах лежат 80, - уточняют в ведомстве.