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НовостиОбщество15 января 2023 9:06

На Кубани пройдет неделя профилактики неинфекционных заболеваний с 16 по 22 января

Цель мероприятий – повысить грамотность людей в вопросе профилактики
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодарском крае стартует неделя профилактики неинфекционных заболеваний. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае стартует неделя профилактики неинфекционных заболеваний. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет неделя профилактики неинфекционных заболеваний с 16 по 22 января. Ее основной целью является повышение грамотности кубанцев в вопросе профилактики факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

– Каждый год, по статистике ВОЗ, от хронических неинфекционных заболеваний умирают около 40 миллионов человек. Это 70% всех летальных исходов. Основные факторы риска – гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем и неправильная еда, - сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров.

Уточняется, что повысить качество жизни можно в любом возрасте. Для этого во многих случаях достаточно лишь перейти на здоровый образ жизни.