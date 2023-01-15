На краевом собрании обсудят вопросы поступления в вузы и сдачи ЕГЭ в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани обсудят вопросы поступления в вузы и сдачи ЕГЭ в 2023 году. Тему поднимут на краевом собрании, в котором смогут поучаствовать родители и выпускники. Для этого им необходимо обратиться в школу учащегося.

- Краевое собрание пройдет в режиме видеоконференции. Его проведет министерство образования, науки и молодежной политики 20 января в 17.00. во время трансляции обсудят вопросы подготовки к единому государственному экзамену, выбору учебных предметов для сдачи экзаменов и особенностям поступления в вузы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что на встречу приглашены проректоры и представители приемных комиссий ведущих вузов Кубани. Они расскажут о правилах поступления абитуриентов. Также ответят на вопросы, интересующие родителей.