Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани проходят съемки программы «Повара на колесах». На данный момент съемочная группа Первого канала уже приступила к работе в Сочи.

Шеф-повара ведущих ресторанов, имеющих рекомендацию гида Мишлен, Александр Райлян и Артем Мухин изучают особенности местной кухни. Они посещают рестораны и интересные туристические объекты в крае.

- В горах Сочи повара впервые встали на лыжи и сноуборд. Александр и Артем провели импровизированное соревнование. Также они побывали в самом высокоуровневом парке аттракционов и музее горнолыжной истории, - сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Уточняется, что оба ведущих собираются посетить местный рынок. Они выберут продукты, из которых в своем фуд-траке приготовят местные блюда.

Закончив работу в Сочи, съемочная группа поедет в Краснодар.