На трассе под Сочи умер 27-летний водитель бетономешалки

На трассе под Сочи случилось смертельное ДТП. Фото: t.me/gibddsochi

На трассе под Сочи случилось смертельное ДТП с бетономешалкой. Оно произошло на федеральной автодороге Адлер - Альпика сервис.

- Водитель бетономешалки Shacman «догнал» впереди идущий автобус Higer. От удара грузовик съехал с дороги. Он врезался в металлическое ограждение и опрокинулся, - сообщили в ОГИБДД Сочи.

Уточняется, что 27-летний мужчина, находившийся за рулем Shacman, скончался до приезда скорой помощи.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.