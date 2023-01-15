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НовостиОбщество15 января 2023 13:41

На трассе под Сочи умер 27-летний водитель бетономешалки

Грузовик врезался в металлическое ограждение и опрокинулся
Мария ЧАЛАЯ
На трассе под Сочи случилось смертельное ДТП. Фото: t.me/gibddsochi

На трассе под Сочи случилось смертельное ДТП. Фото: t.me/gibddsochi

На трассе под Сочи случилось смертельное ДТП с бетономешалкой. Оно произошло на федеральной автодороге Адлер - Альпика сервис.

- Водитель бетономешалки Shacman «догнал» впереди идущий автобус Higer. От удара грузовик съехал с дороги. Он врезался в металлическое ограждение и опрокинулся, - сообщили в ОГИБДД Сочи.

Уточняется, что 27-летний мужчина, находившийся за рулем Shacman, скончался до приезда скорой помощи.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.