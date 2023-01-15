Казак из легендарного отряда «БАРС-11» уничтожил трех украинских боевиков

Казак из Славянского РКО служит в отряде «Кубань». Фото: t.me/vlasovkuban

Бойцы из отряда «Кубань» (БАРС-11) уже не раз проявляли себя на передовой. Казаки, как и прежде, продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Казак из Славянского районного казачьего общества, что сейчас служит в отряде «Кубань» (БАРС-11), сумел отличиться. Он уничтожил трех украинских боевиков. Все произошло во время штурма позиций противника.

- Благодаря упорному натиску нашей группы оставшиеся неонацисты бросили свои позиции и отступили, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов в своем Telegram-канале.

Как стало известно, в зоне спецоперации мужчина служит со своим сыном. Вместе они стоят на защите России.

- Кубанские казаки продолжают освобождать населенные пункты Донбасса и изгонять оттуда украинских нацистов и националистов, а также иностранных наемников, - добавил Александр Власов.