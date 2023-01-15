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НовостиКарта Кубани15 января 2023 16:16

В Анапе на городские маршруты выйдут 300 новых автобусов

Они отвечают всем современным требованиям
Мария ЧАЛАЯ
На улицы Анапы выйдут 300 новых автобусов. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

На улицы Анапы выйдут 300 новых автобусов. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В Анапе на городские маршруты выйдут 300 новых автобусов. Об этом на встрече с журналистами рассказал мэр города-курорта Василий Швец.

- На курорте реализуют пилотный проект. Он заключается в создании единого оператора городского транспорта, - сообщил Василий Швец.

Уточняется, что весь новый транспорт будет отвечать всем современным требованиям автобусов на газовом топливе.

Планируется, что реализация проекта начнется осенью.