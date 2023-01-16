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НовостиОбщество16 января 2023 4:49

Погода в Адыгее 16 января 2022: в республике стало теплее

В Адыгее 16 января воздух прогреется до +9 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 16 января 2023

Узнали, какой будет погода в Адыгее 16 января 2023

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 16 января 2023 года.

В Адыгее 16 января ожидается теплая погода. Температура воздуха днем повысится до +5..+9 градусов. Ветер восточный, 2 м/с. Ночью температура опустится до -4 градусов. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В Лаго-наки синоптики обещают солнечный день. В светлое время суток воздух прогреется до + 8 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 2м/с.