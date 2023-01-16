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НовостиОбщество16 января 2023 5:19

Пенсионерка из Майкопа лишилась 488 тысяч рублей из-за мошенников

Сотрудники полиции проводят проверку
Валерия ГОДОВНИКОВА
Аферисты использовали популярную схему мошенничества

Аферисты использовали популярную схему мошенничества

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пенсионерка из Майкопа лишилась 488 тысяч рублей. Свои сбережения потерпевшая потеряла после разговора с мошенниками.

Лжеполицейские вышли с женщиной на связь и предупредили, что ее деньгами пытается кто-то завладеть. В банк пришел человек с якобы написанной на него доверенностью.

- Майкопчанка сообщила, что не составляла никаких доверительных документов. Тогда незнакомцы посоветовали женщине незамедлительно перевести свои сбережения на специально подготовленный для нее «безопасный» счет. Именно так женщина и поступила, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Сумма перевода составила 488 тысяч рублей.

Мошенники продолжили звонки. На этот раз они убедили женщину, что на нее пытаются оформить кредит. Они посоветовали оформить его самостоятельно. Работники банка отговорили пенсионерку, объяснив, что она столкнулась с аферистами.