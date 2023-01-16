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НовостиКарта Кубани16 января 2023 5:30

Спортсмены из Анапы заняли первое место в Первенстве края по самбо

В соревнованиях участвовали 396 спортсменов
Мария ЧАЛАЯ
Анапские спортсмены стали лидерами Первенство края. Фото: t.me/anapaofficial.

Анапские спортсмены стали лидерами Первенство края. Фото: t.me/anapaofficial.

Спортсмены из Анапы заняли первое место в Первенстве края по самбо. Соревнования прошли 12 и 13 января в Армавире среди юношей и девушек 2007-2009 гора рождения.

- В Первенстве участвовали 396 спортсменов. Они приехали из 24 муниципалитетов Краснодарского края, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что сборная курорта заняла первое общекомандное место среди юношей. Также у спортсменов первое общекомандное место среди девушек.