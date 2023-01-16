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НовостиСпорт16 января 2023 5:41

В Каневском районе открыли новый центр единоборств

В нем могут заниматься по 40 человек в смену
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Каневской распахнул свои двери новый центр единоборств. Теперь дети и взрослые смогут в нем заниматься самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбой.

- Строительство инфраструктуры дает новый импульс развитию спорта в городах и районах региона, приобщает к занятиям физической культурой все больше жителей, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Центр единоборств в Каневской занимает площадь в 1544 квадратных метра. Он способен принять 40 человек в смену.

Всего в 2023 году на Кубани планируется возвести более 45 спортобъектов, из них 11 центров единоборств. До конца 2024 года такие объекты появятся во всех районах края.