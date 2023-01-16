Глава Адыгеи вручил журналистам премии

Выдача наград сотрудникам СМИ была приурочена ко Дню российской печати. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи вручил отличившимся журналистам премии. Выдача наград сотрудникам СМИ была приурочена ко Дню российской печати.

- Этой наградой отмечается талант и высокий профессионализм журналиста, его ответственное и искреннее отношение к делу, - написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. - Рад, что профессионализм наших журналистов растет и что в наших СМИ работают люди, которые любят свою профессию и болеют душой за республику.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», редакторам средств массовой информации также вручили памятные медали «100-летие образования Республики Адыгея».