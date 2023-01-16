Спасатели Сочи вывезли из леса туриста, заблудившегося рядом с Агурскими водопадами

Мужчина обратился за помощью к спасателям.

В Сочи турист заблудился рядом с Агурскими водопадами. Мужчина в возрасте 47 лет прогуливался, наслаждаясь живописными видами. Однако быстро стемнело и турист не смог самостоятельно выйти из леса. Мужчина обратился за помощью к спасателям.

- В 18:40 дежурная смена ПСО-1 из 5 человек выехали в район поиска. Заблудившийся все время был на связи, - сообщили в пресс-службе спасения Сочи.

Мужчину удалось найти в 20:16 часов. Туриста довели до служебного автомобиля и отвезли в населенный пункт. Медицинская помощь ему не понадобилась.