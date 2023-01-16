В Анапе отремонтируют набережную до морского порта. Фото: t.me/anapaofficial

Реконструкцию набережной в Анапе планируют завершить за два года. Работы начнутся от стелы «Город воинской славы» на улице Ленина.

- Реставрация продолжится вокруг центра культуры «Родина». Внутри здания также проведут капитальный ремонт. Ремонт фасада уже завершили, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что обновление в общем едином стиле продолжится до Театральной площади, в сторону моря. Его проведут до самого спуска и продолжат чуть дальше, на новой набережной, до морского порта.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Анапе завершат расширение набережной от «Утесова» до улицы 40-летия Победы к лету.