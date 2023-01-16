Баскетболист Андрей Мартюк стал лауреатом премии «Спортсмен Кубани-2022»

Спортсмену вручили награду

В Краснодаре озвучили имя и наградили лауреата Ежегодной премии «Спортсмен Кубани 2022». Им стал баскетболист «Локомотива-Кубань».

- Лучшего спортсмена выбирали болельщики голосованием на портале «Кубанский спорт.RU. «Щит чемпиона» победителю вручил председатель краевого отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник и президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, - сообщили в пресс-службе краевого отделения ФСЖР.

Андрей Мартюк стал первым баскетболистом, кому удалось победить в главной спортивной премии Краснодарского края «Спортсмен Кубани».

Кроме этого, в топ-10 кубанских спортсменов 2022 года по версии журналистов вошли пловчиха Анастасия Сорокина, Борис Бездольный - легкая атлетика, Александр Головин - греко-римская-борьба, Алексей Орлов -мотокросс, дзюдоист Михаил Игольников, баскетболист Андрей Мартюк, Ирма Махиня - прыжки на лыжах с трамплина, Ирина Кундиус - прыжки на батуте, Сергей Хандожко - смешанные единоборства, самбист Федор Дурыманов.

Лауреатами премии «Спортсмен Кубани» в разные годы становились чемпион мира по боксу среди профессионалов Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, футболисты сборной России Федор Смолов, Юрий Газинский, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина, чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Марянян и другие титулованные спортсмены.