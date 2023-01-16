В Краснодаре пройдет «Велоночь» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 18 января пройдет первая в 2023 году «Велоночь». Ее маршрут составит более 35 километров. Он пройдет через Кубанскую набережную, улицы Тургенева, Дзержинского, Российскую, Ставропольскую и другие.

- Заезд по ночному городу – это возможность прокатиться в компании единомышленников. Он помогает отвлечься от ежедневной суеты, - сообщили организаторы сообщества «ВелоРайд Краснодар».

Уточняется, что принять участие в заезде можно бесплатно и без регистрации.

Сбор участников начнется в 20:00 на Пушкинской площади. Старт заезда произойдет в 21.00.