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НовостиОбщество16 января 2023 7:32

Сочи и Краснодар вошли в тройку городов России с самым вкусным шашлыком

Сочи занял первое место, а Краснодар оказался на третьей строчке
Ангелина НАЗАРЧУК
За курорт проголосовали 40% россиян. Фото: администрация Сочи

За курорт проголосовали 40% россиян. Фото: администрация Сочи

Российский сервис бронирования провел опрос у местных жителей, в каком городе делают самый вкусный шашлык. По итогам исследования Сочи оказался на первом месте. За курорт проголосовали 40% россиян.

- На втором месте — Пятигорск (15%). Еще 14% респондентов уверены, что самый вкусный шашлык подают в Краснодаре, - сообщили в пресс-службе российского сервиса бронирования.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, в десятку лучших городов с самым вкусным шашлыком вошли Ялта (8%), Владикавказ (7%), Москва (6%), абхазская Гагра (4%), Нальчик (3%), Уфа (2%) и Майкоп (1%).