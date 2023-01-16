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НовостиОбщество16 января 2023 8:08

Краснодар утром 16 января накрыл густой туман

Белая пелена окутала краевой центр
Светлана ОВДЕЙ
Краснодар окутал густой туман Фото: кадр из видео

Краснодар окутал густой туман Фото: кадр из видео

Краснодар 16 января накрыл густой туман. Белая пелена окутала краевой центр ранним утром.

Дымку, образовавшуюся в городе, заметили и водители, и пешеходы. Да и в настоящее время туман не спешит отпускать улицы Краснодара.

К слову, синоптики предупредили о тумане и гололеде, которые 16 января можно застать в городе. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно осторожными.

- Ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°, днем 6…8°, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что уже в ближайшие дни столбики термометров в Краснодаре поднимутся до +13°.