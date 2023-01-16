За сутки с выздоровлением выписаны 20 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 21 новый случай заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у троих детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 8 положительных результатов, в Новороссийске - 5, в Сочи – 4. По одному пациенту прибавилось в Армавире, Кавказском, Тимашевском и Успенском районах.

За сутки с выздоровлением в регионе выписаны 20 пациентов.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 170 человек, в стационарах – 78, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.