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НовостиОбщество16 января 2023 8:17

В полицию Адыгеи за выходные дни поступило 283 сообщения о происшествиях

Всего за это время в республике выявили 574 нарушения дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, за выходные в республике было зарегистрировано восемь преступлений

По данным МВД, за выходные в республике было зарегистрировано восемь преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Адыгеи 283 раза за выходные дни обращались в полицию с сообщениями о происшествиях. Большинство обращений поступило из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений. Три из них удалось раскрыть.

- Задержан подозреваемый, находившийся в федеральном розыске. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина. - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Выявлено три нарушения, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в период с 14 по 15 января в республике произошло пять ДТП. В результате аварий один человек погиб, 7 - пострадали. Всего за это время в республике выявили 574 нарушения дорожных правил. Из них 33- допущено пешеходами.