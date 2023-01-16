Волк и медведь попали в фотоловушку нацпарка Сочи

Камеры зафиксировали волка и медведя. Фото: нацпарк Сочи

В нацпарке Сочи можно встретить любых животных. Помимо птиц и белок, здесь обитают даже хищники. Пресс-служба нацпарка поделилась кадрами из эфира «Нескучные будни фотоловушки».

Камеры зафиксировали волка и медведя. Хищники рыскали в поиске еды. К счастью, рядом не оказалось людей. Никто не пострадал.

- Жизнь камер Сочинского национального парка многообразна и крайне увлекательна. Что не день, то медведи или волки наведаются в гости, - сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.