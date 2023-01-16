Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 8:24

Волк и медведь попали в фотоловушку нацпарка Сочи

Никто не пострадал
Ангелина НАЗАРЧУК
Камеры зафиксировали волка и медведя. Фото: нацпарк Сочи

Камеры зафиксировали волка и медведя. Фото: нацпарк Сочи

В нацпарке Сочи можно встретить любых животных. Помимо птиц и белок, здесь обитают даже хищники. Пресс-служба нацпарка поделилась кадрами из эфира «Нескучные будни фотоловушки».

Камеры зафиксировали волка и медведя. Хищники рыскали в поиске еды. К счастью, рядом не оказалось людей. Никто не пострадал.

- Жизнь камер Сочинского национального парка многообразна и крайне увлекательна. Что не день, то медведи или волки наведаются в гости, - сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.