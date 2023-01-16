Мужчина предлагал фотографии квартир, которые скачивал в интернете Фото из архива КП

В Краснодаре риелтор сдавал в аренду несуществующие квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

С заявлением в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что обратился по найденному в интернете объявлению о сдаче квартиры. На встрече риелтор показал фотографии жилья и объяснил все условия договора, включая сумму аренды – 20 тысяч рублей.

Мужчина согласился и внес оплату. Но, приехав по адресу, квартирант узнал от хозяев жилья, что оно не сдается в аренду. Сам мужчина стал жертвой мошенника.

Позже полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний работник местного агентства недвижимости. Как оказалось, мужчина предлагал фотографии квартир, которые заранее скачивал в интернете. Жертвами мошенника стали еще 12 человек. Всего они передали риелтору 130 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.