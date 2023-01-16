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НовостиКарта Кубани16 января 2023 8:29

В Крещенском парке Анапы высадят более 1 тысячи вечнозеленых деревьев

В парке оборудуют мини-дендрарий
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе оборудуют мини-дендрарий. Фото: t.me/chistoAnapa.

В Анапе оборудуют мини-дендрарий. Фото: t.me/chistoAnapa.

В Крещенском парке Анапы высадят более 1 тысячи вечнозеленых деревьев. Они не характерны для этой местности. Таким образом, получится оборудовать мини-дендрарий.

- В Крещенском парке будет сделан определенный эксперимент. Там будет высажена почти тысяча деревьев. Большинство из них – вечнозеленые, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Планируется, что в детской зоне парка высадят фруктовые деревья. Их подберут с таким расчетом, чтобы плоды начинали появляться еще весной, как у черешни, и заканчивали осенью, как у айвы.

Мэр Анапы уточнил, что подобных тематических парков в России нет.