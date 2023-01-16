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НовостиОбщество16 января 2023 9:28

В Краснодаре росгвардейцы нашли потерявшегося 10-летнего мальчика

Ребенок шел из школы и перепутал дорогу
Светлана ОВДЕЙ
Прапорщики полиции Андрей Курчин и Виталий Поповичев через 10 минут нашли потерявшегося школьника Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Прапорщики полиции Андрей Курчин и Виталий Поповичев через 10 минут нашли потерявшегося школьника Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре росгвардейцы нашли потерявшегося 10-летнего мальчика. Школьника передали родителям, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

За помощью к сотрудникам обратилась 32-летняя жительница. Женщина рассказала, что сын не вернулся домой после уроков. Изначально его местоположение передавали смарт-часы. Но через какое-то время связь с мальчиком пропала.

Получив описание ребенка и примерные координаты, прапорщики полиции Андрей Курчин и Виталий Поповичев выехали на поиски. Спустя 10 минут школьника удалось найти. Как оказалось, он перепутал дорогу домой, перешел на другую улицу и заблудился. Мальчика нашли в одном из дворов.

- Ребенка передали взволнованной матери, которая поблагодарила росгвардейцев за оперативно оказанную помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.