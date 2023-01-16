Шапки, пледы, одежда и сладости: Перед старым Новым годом Краснодар отправил гуманитарный груз в Донбасс

Фото Фонда развития Краснодарского края

Шапки, пледы, одежда и сладости: Перед Старым Новым годом Краснодар отправил Краснодар продолжает оказывать новым территориям России гуманитарную помощь. Перед Старым Новым годом на Донбасс отравили большую партию необходимых для зимы вещей.

- Мы организовали гуманитарную миссию в город Шахтерск Донецкой Народной Республики. Команда волонтеров в канун Старого Нового года передала в городской территориальный Центр соцобслуживания несколько сотен шапок и пледов, детскую одежду, школьную форму, средства личной гигиены, а также продукты питания и сладкие подарки, - сообщил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

К благотворительной миссии призывают присоединиться всех неравнодушных. По вопросам участия в гуманитарной помощи можно обратиться в Фонд развития Кубани по номеру +7-918-32-23-028.