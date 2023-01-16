Фото: исторический парк "Россия-моя история".
Точка по плетению маскировочных сетей открылась в историческом парке «Россия-моя история» в Краснодаре. Первыми приступили к работе по изготовлению маскировки школьники из Абинска. Они вырезали ткань, а затем закрепили ее на основу.
- Изготовленные в историческом парке маскировочные сети будут переданы по назначению. Сделаем все, чтобы народ и армия были едины! - отметили в пресс-службе учреждения.
В парке ждут всех желающих, которые могут присоединиться к плетению специальных сетей. Все изделия планируют отправить на передовую.
График работы исторического парка:
Понедельник- выходной
Вторник - технический день
Среда - с 11:00 до 20:00.
Четверг - с 11:00 до 20:00.
Пятница - с 11:00 до 20:00.
Суббота - с 10:00 до 19:00.
Воскресенье - с 10:00 до 19:00.
Контактный телефон: 89619911950 , 88619911957.